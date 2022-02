Kempener räumen in allen Stadtteilen auf : Rekordbeteiligung beim „Frühjahrsputz“

Mitglieder des Bürgervereins Hagelkreuz räumten 2020 rund um den Concordienplatz auf. Foto: Bürgerverein

Kempen Am Samstag, 12. März, wird in Kempen aufgeräumt. Noch können sich Gruppen, Vereine, Nachbarschaften und Familien beteiligen: Anmeldeschluss ist Freitag, 18. Februar.

46 Gruppen haben sich inzwischen für Kempens größte Umweltaktion, den „Frühjahrsputz“, angemeldet, die Stadt rechnet mit einer Rekordbeteiligung in diesem Jahr. Noch bis Freitag, 18. Februar, nimmt die Stadt Anmeldungen von Gruppen entgegen, die am Samstag, 12. März, in Kempen und den Stadtteilen aufräumen und den Müll aufsammeln wollen, den Mitbürger verloren oder in der Natur entsorgt haben.

An der Aktion von Stadt Kempen, Schönmackers Umweltdienste und Rheinische Post kann sich jeder beteiligen: Familien, Nachbarschaften, Freundeskreise, Vereine, Bruderschaften, Gruppen aus Kitas oder Schulen. Corona-bedingt dürfen maximal zehn immunisierte Personen eine Gruppe bilden, Kinder bis 13 Jahre sind davon ausgenommen. Größere Vereine können mehrere Gruppen bilden.

Zuletzt angemeldet haben sich ein Team vom Verein Besser gemeinsam Wohnen, das am alten Prozessionsweg, rund um die Kreuzkapelle, aufräumen will, die Straßengemeinschaft Wiesenstraße, der „Vogelviertel Putzkader 1“, das Team Schönmackers, die Gastendonk-Nachbarn, die Straßengemeinschaft Dreiklang St. Hubert, die CDU Süd, die „V-Bots“ aus Kamperlings-West, vier Gruppen der F-Jugend vom VfL Tönisberg, die sich „Young Devils“ nennen, das Team „CDMP“, das sich das Blumenviertel vornimmt, die Ratsfraktion ÖDP/Linke, das Team „Hunderunde“, das am Brahmsweg Müll sammelt, Dr. Kamp und Team, die Nachbarschaft Selma-Bruch-Straße, das Team Delis, das auf dem Zanger und an der Mühle aktiv wird, die Vormittagsgruppe der Kita Tabaluga und Familie Niesmann für den Fliethgraben zwischen Margeriten- und Lilienstraße. Die Teilnehmer können selbst wählen, wo sie sich an der Reinigungsaktion beteiligen wollen.

Die Firma Schönmackers Umweltdienste stellt Müllsäcke zur Verfügung, die ein bis zwei Tage vor Beginn der Aktion zugestellt werden – deshalb braucht die Stadt bei der Anmeldung eine Kontaktperson mit Adresse und Telefonnummer, um die Säcke abgeben zu können. Handschuhe und Greifzangen für den Müll sollten die Helfer selbst mitbringen. Die Sammelaktion soll am Samstag, 12. März, am Vormittag stattfinden. Wann die freiwilligen Helfer mit ihrer Aufräumaktion beginnen, ist ihnen selbst überlassen. Sie müssen die gefüllten Abfallsäcke nur am Aktionstag bis spätestens 14 Uhr an einer vorher vereinbarten Sammelstelle deponieren, damit Mitarbeiter der Firma Schönmackers sie dort abholen können. Bis Freitag, 18. Februar, sollten alle Gruppen das Formular auf der Internetseite der Stadt (www.kempen.de) heruntergeladen, ausgedruckt und mit den erforderlichen Daten wieder abgeschickt haben.