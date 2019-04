Grefrath : Geschichte auf lebendige Art und Weise

Anke Petrat ist Leiterin des Freilichtmuseums Dorenburg in Grefrath. Foto: Norbert Prümen (nop)

Grefrath Anke Petrat arbeitet seit 2010 im Freilichtmuseum Dorenburg. Sie kommt jeden Tag mit Freude zur Arbeit.

Von Bianca Treffer

Wenn Anke Petrat ihren Arbeitsplatz betritt, dann macht sie nicht nur eine Zeitreise, sondern hat mit gut fünf Hektar Fläche auch viel Platz. Sie ist nämlich die Leiterin des Niederrheinischen Freilichtmuseums in Grefrath. „Bis zum Jahr 2010 war Grefrath für mich allerdings noch ein weißer Flecken auf der Landkarte“, berichtet Anke Petrat mit einem Lächeln. Das ist nun nicht mehr der Fall, und selbst ihre vierjährige Tochter Lina kennt den Arbeitsplatz ihrer Mutter inzwischen. Denn gerade wenn am Wochenende besondere Veranstaltungen anstehen, reist die Museumsleiterin nicht alleine an, sondern bringt gleich ihren Mann Christian und ihre Tochter mit. Die beiden dürfen dann das Freilichtmuseum und das Ereignis erkunden, während die 39-jährige Mutter ihrer Arbeit nachgeht.

Dass es einmal eine Tätigkeit in einem Museum werden würde, hätte die gebürtige Recklinghausenerin beim Abitur noch nicht gedacht. Germanistik als Hauptfach und Volkskunde als Nebenfach sollten an der Uni Münster studiert werden. Die Pläne gingen in Richtung Journalismus, schließlich war sie als Schülerin bereits in ihrem Heimatort bei einem Anzeigenblatt als freie Mitarbeiterin tätig gewesen. „Im ersten Semester habe ich gemerkt, dass mich die Volkskunde viel mehr angesprochen hat, und ich habe die Hauptfächer gewechselt“, erzählt Anke Petrat.

info Im Museum ist immer viel zu tun Der Job eines Museumsleiters zeichnet sich durch die Vielschichtigkeit aus. Jahresprogramme planen, Sonderausstellungen vorbereiten, Plakatentwürfe und Einladungskarten mitgestalten, Reden verfassen, Tagesveranstaltung begleiten, die Umgestaltung von Dauerausstellungen, damit sie den Gästen immer wieder einen neuen Anreiz zum Besuch geben und nicht zu vergessen der verwaltungstechnische Part, alles gehört dazu. Die Auswertung der Besucherzahlen, der tägliche Mailverkehr, die Absprachen in Sachen Haushaltsfragen mit dem Blick auf die Gelder, die zur Verfügung stehen – die Arbeit ist mehr als nur abwechslungsreich.

Nach dem Grundstudium ging es nach Bamberg. In diese Zeit fiel ein achtwöchiges Praktikum, das die junge Frau im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg absolvierte. „Da hat es mich auf der ganzen Linie gepackt. und ich wusste, dass ein Museum für mich eine gute Richtung ist“, erinnert sich Anke Petrat. Nach dem abgeschlossenen Studium im Jahr 2005 ging es beruflich nach Münster zurück und zwar für ein zweijähriges Volontariat beim Landschaftsverband Westfalen Lippe. Im Museumsamt, der Beratungsstelle für Museen in Westfalen, stellte Anke Petrat die erste eigene Ausstellung auf die Beine. Unter dem Titel „Heut’ laden wir uns Gäste ein. Kulturgeschichte der privaten Feiern nach 1945“ konzipierte sie eine Wanderausstellung mit 200 Exponaten, die allesamt die Partykultur beleuchteten.

Die Ausstellung wanderte durch acht Museen. „Es waren wirkliche Kuriositäten darunter. Ich hatte seinerzeit über die Zeitungen Suchaufrufe nach privaten Partyerinnerungen gemacht. Darunter war ein ehemaliger Windeleimer, der von außen mit Nagellack lackiert worden war und in dem die Besitzer die Bowle ansetzen“, erzählt Anke Petrat. Die eigene Ausstellung bekräftigte sie in ihrem Berufswunsch. Museen und Ausstellungen waren ihr Ding.