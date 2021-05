Kostenpflichtiger Inhalt: Freizeit in Kempen : Corona bringt mehr Zeit zum Angeln

Pascal Kühnen begleitete schon als Kind den Vater zum Angeln, seit dem zwölften Lebensjahr ist er selbst im Angelverein. Am liebsten geht der 33-Jährige auf Karpfen. Foto: Norbert Prümen

Kempen Während viele Sportler pandemie-bedingt ihrem Hobby nicht nachgehen können, sitzen Angler weiter am See: Der Sport gilt als Nahrungsbeschaffung. Pascal Kühnen aus Kempen erzählt, was ihm das Angeln bedeutet.