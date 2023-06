Mitgliederversammlung im Kempener Kolpinghaus Angelika Feller bleibt Vorsitzende des Kreissportbunds Viersen

In ihrem Bericht verdeutlichte Feller, dass der KSB gut für die Zukunft aufgestellt ist. Sie sprach von einer zeitgemäßen und innovativen Entwicklung. Kinder stärken, Jugendliche in Bewegung bringen, den präventiven Gesundheitssport erhalten, den Übungsleitereinstieg weiterhin niedrigschwellig halten – all das waren nur einige ihrer genannten Punkte. Feller lud dabei zur Mitarbeit in der eigens gegründeten Zukunfts- und Strategiegruppe ein. „Unser Ziel ist es, alle Menschen anzusprechen“, betonte sie.