Musikangebot in Grefrath : Im Jugendkulturhaus kann jetzt gejammt werden

Musikangebot in Grefrath

Das Jugendkulturhaus „Dingens“ in Grefrath lädt Jugendliche zur Jam-Session ein. Foto: Uli Rentzsch

Grefrath Jugendliche ab zwölf Jahren können sich jetzt zum Musizieren im Jugendkulturhaus Dingens in Grefrath anmelden. Songs erschaffen, Songs aufnehmen und das Gitarre- und Klavierspielen stehen auf dem Programm.

Angeboten wird das Projekt von einem Studenten der Sozialen Arbeit von der Hochschule Niederrhein. Bei der Jam-Session will er sowohl individuell auf die Interessen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer als auch die Interessen der Gruppe eingehen, um die Inhalte des Projektes daran anzupassen. Die Zahl der Teilnehmenden ist auf eine Gruppe von bis zu sechs Personen begrenzt. So können alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausreichend aufmerksam bekommen. Die Teilnahme am Angebot ist kostenlos. Jugendliche ab zwölf Jahren können mitmachen. Bei der Anmeldung oder bei Fragen steht das Team vom Jugendkulturhaus „Dingens“ zur Verfügung unter streetwork@grefrath.de.