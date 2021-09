Infoabende in Kempen : Grundschulen stellen sich und ihr Profil vor

Infoabende in Kempen

Bevor das Lernen beginnt, können sich Eltern an den städtischen Grundschulen in Kempen informieren. Foto: dpa/Marcel Kusch

Kempen Bald steht für viele Kempener Kinder der erste Schultag vor der Tür. Vorher können sich Eltern und Erziehungsberechtigte an den städtischen Grundschulen informieren. Die Infoabenden finden zwischen dem 5. und 7. Oktober statt.

Um den Eltern und Erziehungsberechtigten die Wahl der Grundschule für ihr Kind zu erleichtern, führen die städtischen Grundschulen in den Stadtteilen Kempen, St. Hubert und Tönisberg Informationsabende durch. Hier stellt die jeweilige Schule ihr eigenes Schulprofil vor und gibt viele Hinweise zur Einschulung des Kindes. Des Weiteren erhalten die Erziehungsberechtigten die Gelegenheit, Fragen rund um die Einschulung des Kindes zu stellen. Aufgrund der Corona-Pandemie müssen die Eltern, die an dem Infoabend teilnehmen möchten, nachweislich getestet, geimpft oder genesen sein. Pro Kind sollte nur ein Elternteil zum Infoabend kommen. Eine Anmeldung ist an der jeweiligen Schule (außer Gem. Grundschule St. Hubert und der Gem. Grundschule Tönisberg) notwendig.