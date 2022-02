Angebot für Menschen mit Demenz in Grefrath : Demenzcafé jetzt in der Villa zu Hause

Info

Kreis Viersen Inzwischen hat das Demenznetzwerk fünf Cafés im Kreis Viersen aufgebaut: zwei in Viersen, eines in Kempen, eines in Tönisvorst und eines in Grefrath. Neben diesem Angebot finden außerdem Schulungen für Angehörige statt. Informationen gibt es bei Helmut Woerner, gerontopsychiatrisches Zentrum an der LVR-Klinik in Viersen, www.klinik-viersen.lvr.de, Telefon 02162 89748-666. Informationen zum Demenznetzwerk findet man unter www.demenznetzwerk-viersen.de

Grefrath Die Senioren- und Pflegeberatung in Grefrath erreicht man unter 02159 4080-508 (Anja Dammer), 02158 4080-509 (Ewa Majdzinska-Otto) oder per E-Mail an pflegeberatung@grefrath.de. Die Beratung ist kostenlos, trägerunabhängig und vertraulich.