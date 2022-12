Grefrather Schlittschuh-Klub Wie Kinder das Schlittschuhlaufen lernen

„Uns ist es wichtig, dass sich die Kinder auch im Winter bewegen. Eislaufen in Grefrath bedeutet viel Spaß und Bewegung an der frischen Luft. Und wenn man es einmal richtig gelernt hat, steht dem Vergnügen nichts mehr im Weg“, sagt Marion Schmitz vom Grefrather Schlittschuh-Klub. Viel Lob gibt es von den Eltern, die an der Bande stehen. „Das ist ein tolles Angebot. Ich hatte als Kind nicht die Gelegenheit, Schlittschuhfahren zu lernen. Das habe ich jetzt als Erwachsene nachgeholt, denn es gibt auch Angebote für Große“, sagt Annette Forro. Der Schlittschuh-Klub bietet so beispielsweise Eisfitness für Erwachsene an, bei dem Erwachsene angesprochen sind, die schon einmal auf dem Eis gestanden haben, es aber richtig lernen wollen. Die Kinderkurse richten sich an Kinder bis zehn Jahre.