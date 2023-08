Gebürtiger Kempener ist jetzt nebenberuflich Schausteller Den Traum vom eigenen Kinderkarussell erfüllt

Auf die Zeit vom 9. bis zum 12. September freut sich Andre Franken besonders. Das liegt an der Kempener Herbstkirmes, die in diesem Zeitraum stattfindet. Allerdings ist Andre Franken kein Besucher, sondern Karussellbetreiber. Aber er geht mit der gleichen Freude zur Kirmes, wie es die Besucher machen. „Ich bin Schausteller aus Leidenschaft, auch wenn ich im wirklichen Berufsleben noch Chemikant bin“, sagt der 35-jährige gebürtige Kempener. Damit ist die Kirmes in der Thomasstadt nun zum zweiten Mal ein Heimspiel für ihn, denn bereits bei der Sommerkirmes stand er mit seinem historischen Kinderkarussell auf dem Buttermarkt.