Amtsgericht Kempen : Angelika Lanzrath in Rente

Angelika Lanzrath in Rente

Angelika Lantzrath wurde am Amtsgericht Kempen in den Ruhestand verabschiedet. Foto: Amtsgericht Foto: AG Kempen

Kempen Angelika Lanzrath, Langjährige Mitarbeiterin beim Amtsgericht Kempen, hat sich in den Ruhestand verabschiedet. Seit 1973 war sie als Beamtin im mittleren Justizdienst tätig.

Angelika Lanzrath, deren heute 90-jährige Mutter bereits beim Amtsgericht Kempen gearbeitet hat, begann ihre Ausbildung zur Beamtin des mittleren Justizdienstes 1971 beim Amtsgericht Krefeld. Seit Bestehen der Prüfung arbeitete sie ununterbrochen in Kempen. Dabei durchlief sie fast alle Abteilungen. Zuletzt wurde sie jahrelang in der Nachlassabteilung eingesetzt. Weiterhin berechnete sie Gerichtskosten und setzte Rechtsanwälten in Zivil- und Beratungshilfeangelegenheiten ihre Vergütung fest.