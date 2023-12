Briefmarathon zum Tag der Menschenrechte Amnesty International in Kempen unterwegs

Mit dem Engagement von Amnesty International (AI) für die Einhaltung der Menschenrechte weltweit beschäftigten sich in diesen Tagen auch Schülerinnen und Schüler des Rhein-Maas-Berufskollegs in Kempen: Am Freitag besuchte der AI-Truck das Berufskolleg, Auf Vermittlung des Lehrers Marvin Loga-Derksen konnten sich Schüler und Lehrer dort über den Briefmarathon informieren, der alljährlich rund um den internationalen Tag der Menschenrechte am 10. Dezember stattfindet. Für den Briefmarathon werden zehn konkrete Einzelfälle politischer Gefangener aus verschiedenen Ländern ausgesucht, für die weltweit Briefe an deren Regierungen geschrieben werden, um für Freilassungen, Schutz vor Bedrohungen oder Wiederaufnahme eines Justizverfahrens nach rechtsstaatlichen Gesichtspunkten oder medizinische Behandlung zu bitten.