Neues Verteilzentrum in Kempen : Amazon startet mit 150 Mitarbeitern

Für das neue Amazon-Verteilzentrum am Industriering Ost in Kempen hat der Immobilienentwickler Garbe bereits 28 Millionen Euro investiert. Foto: Norbert Prümen

Kempen Im Gewerbegebiet in Kempen nimmt der Internethändler am Mittwoch sein neues Verteilzentrum in Betrieb. Zum Start werden dort 150 Mitarbeiter Waren umsortieren. Für die Auslieferung zum Kunden sind 200 Fahrer im Einsatz.