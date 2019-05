Verkaufsoffener Sonntag : Kempen lädt zum Altstadtfest mit Highland-Games ein

Kempen Shoppen bei Musik, Tanz und bunter Unterhaltung bietet Kempen am Wochenende. Dazu finden Wettbewerbe für starke Männer und Frauen statt.

Die Organisatoren erwarten für Samstag und Sonntag einen regen Besucherandrang – nicht nur aus Kempen, sondern auch den benachbarten Niederlanden sowie dem Ruhrgebiet. An beiden Tagen wird es nicht nur ein buntes Musikprogramm auf der Bühne auf dem Buttermarkt geben, sondern auch jede Menge Stände in den Straßen der Altstadt. Es wird eine Mischung aus verschiedenen Angeboten wie Mode, Ausgefallenem und auch ein paar Neuheiten geben. Zusätzlich locken die Kempener Einzelhändler am Sonntag von 13 bis 18 Uhr mit einem verkaufsoffenen Nachmittag.

Zu den Highland-Games haben sich mehr als 200 Teilnehmer angemeldet. Sie kommen nicht nur aus der Region, sondern auch aus dem benachbarten Ausland sowie den USA und Kanada und treten in vier Damenteams und 18 Herrenteams an. Los geht’s am Samstag um 11 Uhr mit den Teamwettbewerben. Die Disziplinen sind Steinstoßen, Gewichtweit- und -hochwurf, schottischer Hammerwurf und Baumstamm­überschlag. Sonntag beginnen die Einzelwettbewerbe in denselben Disziplinen ab 9 Uhr zunächst für Damen und Jugendliche und ab 13.30 Uhr für Herren.

Bereits am Freitag, 3. Mai, beginnt das Fest mit einem Live-Konzert auf dem Buttermarkt. Ab 19 Uhr spielt hier die Coverband „Nil” aus Essen. Die Band wird bis 22.30 Uhr Rock- und Pop-Hits der 1980er- und 1990er-Jahre sowie aktuelle Chart-Hits spielen. Am Samstag, 4. Mai, gibt es viel Programm auf der Buttermarkt-Bühne. Das beginnt um 10 Uhr mit dem Aufzug der Highlander und ihren Gästen, die dann offiziell auf der Bühne begrüßt und vorgestellt werden. Am Nachmittag folgen Aufführungen von verschiedenen Tanzgruppen aus der Region.

Das Kempener Altstadtfest findet am Freitag von 19 bis 22.30 Uhr, am Samstag von 11 bis 23.30 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr statt. Zusätzlich sind die Geschäfte am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Parken sollten auswärtige Besucher am besten außerhalb der Innenstadt, da die Parkplätze dort schnell besetzt sind. Am Schmeddersweg befindet sich ein großer Ausweichparkplatz. Radfahrer sollten darauf achten, dass sie mit ihren Rädern nicht die Rettungswege am Altstadtring versperren.