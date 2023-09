Die Vereinsbaumgemeinschaft lädt ein Herbstfest auf dem Grefrather Marktplatz

Die Vereinsbaumgemeinschaft lädt zum diesjährigen Herbstfest ein, das am Samstag und Sonntag, 23. und 24. September, auf dem Grefrather Marktplatz rund um den Vereinsbaum stattfindet. Eröffnet wird das Herbstfest am Samstag, 23. September, um 17 Uhr mit einer Heiligen Messe in der Pfarrkirche St. Laurentius. Gegen 18.30 Uhr folgt ein kurzer Umzug der Vereine über die Hohe Straße zum Markt. Nach der offiziellen Begrüßung und Musik vom Trommlerkorps der Freiwilligen Feuerwehr in Grefrath will dann DJ Detlef Belk für beste Stimmung unter dem großen Fallschirmdach sorgen.