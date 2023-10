Politisch-historische Bildung Ausstellungseröffnung zur DDR-Geschichte

„Wie hat der Bürger die Unterdrückung in der DDR genau gespürt?“ Diese und andere Fragen von Schülerinnen und Schülern waren in der vergangenen Woche Thema in einer Unterrichtsstunde der besonderen Art. Zwei Klassen des beruflichen Gymnasiums für Gesundheit und Soziales am Rhein-Maas Berufskolleg hatten dabei während ihres Gesellschaftslehreunterrichts sogar die Gelegenheit, Politik unmittelbar zu erleben. Die Ausstellung eröffnete nämlich Markus Optendrenk, gewählter Landtagsabgeordneter des Kreises Viersen und Finanzminister des Landes NRW, der im Anschluss in einer angeregten Diskussion auf Fragen der Schülerinnen und Schüler antwortete.