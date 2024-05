Am Wochenende Altstadtfest lockt mit Highland-Games nach Kempen

Am Samstag ist das Altstadtfest bis 19 Uhr geöffnet, auf dem Buttermarkt wird bis 23 Uhr gefeiert. Die Sieger der Highland-Games werden auf der Bühne am Buttermarkt gegen 18 Uhr geehrt. Am Sonntag ist das Altstadtfest von 11 bis 19 Uhr geöffnet, die Werbering-Geschäfte sind am Sonntag von 13 bis 18 Uhr offen. Auch für Sonntag ist die Siegerehrung der Highland-Games für 18 Uhr auf der Bühne am Buttermarkt geplant. Für die musikalische Begleitung mit typisch schottischen Dudelsackklängen sorgen die White Hackle Pipes and Drums.