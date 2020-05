Kempen : Altenheime öffnen wieder für Besucher

Bewohner und Besucher können sich in Zelten treffen, die – wie hier vor dem St.-Peter-Stift – aufgestellt wurden. Foto: Hospital-Stiftung

Kempen Ab Montag, 18. Mai, wird das Besuchsverbot für das Von-Broichhausen-Stift und das St.-Peter-Stift in Kempen gelockert. Es gelten aber besondere Corona-Sicherheitsvorschriften. Besucher müssen sich anmelden.

Mehrere Pagodenzelte stehen bereits. Es gibt Markierungen für Gartenstühle und transportable Waschbecken. Die Verantwortlichen der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist Kempen haben alles Erforderliche vorbereitet, damit ab kommendem Montag die Bewohner der beiden Altenheime Von-Broichhausen-Stift und St.-Peter-Stift wieder Besuch von Angehörigen erhalten können. Die Lockerung des Besuchsverbots für diese beiden Senioreneinrichtungen verzögerte sich, weil dort zuletzt mehrere Bewohner mit dem Coronavirus infiziert waren. Ein weiterer vom Kreisgesundheitsamt angeordneter Test brachte aber am Dienstag das erfreuliche Ergebnis: Alle Bewohner in den Stiften sind wieder gesund.

Gleichwohl nahm sich Einrichtungsleiter und Stiftungsvorstand Jürgen Brockmeyer noch Zeit, um die Häuser für die neue Besuchsmöglichkeiten vorzubereiten. Ein Konzept, das die besonderen Gegebenheiten der beiden Häuser berücksichtigt, wurde erarbeitet. Besucher müssen sich in jedem Fall vorher beim Sozialen Dienst der Häuser anmelden. Vor der Begegnung mit den Senioren, die nur in Ausnahmefällen auf den Zimmern stattfinden kann, werden die Daten der Besucher erfasst und der Gesundheitszustand abgefragt und notiert. Die Besucher müssen sich strikt an die Sicherheits- und Hygienevorschriften halten.