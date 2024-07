Trotz rechtlicher Hürden Altenheim für Tönisberg geplant

Ein Altenpflegeheim im Bergdorf – geht das? Bislang nicht. Und die Vorstellung, dass pflegebedürftige Menschen aus Tönisberg und den Nachbarorten vor Ort in einer stationären Einrichtung wohnen und betreut werden, erscheint aktuell angesichts des Pflegerechts unrealistisch. Und doch hält sie der Tönisberger Unternehmer Jörg Stahl für umsetzbar. In seinem Büro hat er Planentwürfe an der Wand hängen, anhand derer er gerne sein Projekt erläutert.