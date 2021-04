An der alten Martinschule : Holzmodule für Gesamtschule kommen nachts

Am Gesamtschulstandort Am Gymnasium 24 wird ein dreigeschossiger Neubau in Holzmoduilbauweise errichtet. Foto: Norbert Prümen

Kempen Für den Holzmodulneubau an der Gesamtschule, Am Gymnasium 24 in Kempen, werden in der Nacht von Ostermontag, 5. April, auf Dienstag, 6. April, die ersten Holzmodule angeliefert. Das Gebäude wird auf dem Grundstück der ehemaligen Martinschule errichtet.

Laut Stadt werden im ersten von zwei Bauabschnitten 60 Module über einen Zeitraum von zwei Wochen angeliefert und nach und nach im Bereich neben der Mensa, hinter dem denkmalgeschützten Anbau, montiert. Ein Teil des Parkstreifens an der Straße Am Gymnasium wird deshalb für zwei Wochen gesperrt: Die Parkfläche wird für die Schwertransporte benötigt. Um den Begegnungsverkehr mit den Schwertransporten zu vermeiden, wird die Straße währen der Anlieferung der Module zur Einbahnstraße, Autos können sie ab der Einmündung Wachtendonker Straße nur noch in Richtung Möhlenring befahren. Der zweite Bauabschnitt beginnt laut Stadt voraussichtlich am 10. Mai mit ähnlichen Einschränkungen. In dem dreigeschossigen Neubau sollen zwölf Klassenräume, Fachräume, Lehrerzimmer, Bibliothek und Aufenthaltsräume untergebracht werden. Das Dach wird für eine Solaranlage vorbereitet. Planmäßig soll das neue Gebäude zum Start des neuen Schuljahrs im August fertig sei.