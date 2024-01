Geschichte der jüdischen Gemeinde (2) Als in Kempen die Synagoge brannte

10. November 1938, morgens um halb zehn: Sechs uniformierte SA-Männer unter dem Kempener SA-Sturmführer Ernst Sipmann poltern in die Synagoge an der Umstraße. Sie werfen die Bänke um, zerschlagen die Fenster, nehmen die Kultgegenstände an sich, zertrümmern mit Äxten die Heilige Lade, die an der Ostwand des Gebäudes die Tora-Rollen birgt. Als die Lade nicht einstürzen will, rütteln sie solange an ihren Säulen, bis sie zusammenbricht.