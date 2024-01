Neue Ausstellung der „Beldsches-Kieker“ Als es überall in Kempen noch Metzgereien gab

Und das geschah in der Folgezeit immer häufiger. Einer der Hauptgründe war Nachwuchsmangel. Die meist über mehrere Generationen in Familienhand geführten Betriebe mussten aufgeben. Die Gebäude in der Kempener Altstadt wurden anderweitig genutzt. An der Alten Schulstraße 19 etwa befand sich bis 1990 die Metzgerei von Willi und Maria Geks. Heute ist dort die Uhrmacherwerkstatt von Thomas Pannenberg. An der Engerstraße 23, dort wo heute das Schuhgeschäft Deichmann ist, befanden sich über Jahrzehnte Metzgereien mit verschiedenen Inhabern, auch in Verbindung mit einer Gastwirtschaft. In den 1980er Jahren schloss die Metzgerei Golomb dort ihre Pforten.