Niederrheinisches Freilichtmuseum in Grefrath Was die Schau „Gartenleben“ alles bietet

Grefrath · Das Niederrheinische Freilichtmuseum in Grefrath verwandelt sich von Samstag bis Montag wieder in einen riesigen Garten. Was die rund 100 Aussteller bieten und was die Besucher sonst noch wissen müssen.

23.05.2023, 05:15 Uhr

Inmitten der imposanten Kulisse des Freilichtmuseums blühen bunte Blumen, duften frische Kräuter und gesellen sich grüne Daumen. Foto: Norbert Prümen