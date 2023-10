Brauchtum in Willich Neersener Martinsverein ist bereit für den Zug

Die Haussammlungen des Martingsvereins in Neersen sind so gut wie abgeschlossen und die Listen zurückgegeben. Sie werden gerade ausgezählt, dann zeigt sich, wie viele Kinder- und Seniorentüten der Martinsverein in Neersen dieses Jahr „packen“ darf. „Die letzten Jahre waren es rund 1000 Kinder- und 300 Seniorentüten, rund 1300 gesamt“, sagt Marcus Frenzel, erster Kassierer des St.-Martinsvereins in Neersen. „Dabei sind die Spenden besonders bei der Haussammlung von enormer Wichtigkeit, denn als eingetragener Verein finanzieren wir uns ausschließlich darüber“, so Frenzel.