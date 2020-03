Fusion der Evangelischen Kirchengemeinden in Kempen : Gemeinden gehen weiter aufeinander zu

Treffpunkt der evangelischen Christen in Tönisberg ist das Gemeindezentrum am Feldweg. Mit dem Bergbau wuchs auch die Zahl der Gemeindeglieder. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen Die Vorbereitungen zur Fusion der Evangelischen Kirchengemeinden Kempen, St. Hubert und Tönisberg laufen. Die Fusion soll nun offiziell beim Landeskirchenamt beantragt werden. Zum 1. Januar 2021 soll die Vereinigung stattfinden.

Die Vorbereitungen zur Fusion der drei evangelischen Gemeinden in der Stadt Kempen schreitet weiter voran. Dann werden die drei eigenständigen Gemeinden Kempen, St. Hubert und Tönisberg eine neue Gemeinde. Mitte Februar tagten die Presbyterien von Kempen, St. Hubert und Tönisberg gemeinsam, um gleichlautende Beschlüsse zu fassen, die Voraussetzung für die Fusion der Gemeinden sind. Nun kann die Fusion in diesem Monat auch offiziell über den Kirchenkreis beim Landeskirchenamt beantragt werden, erklärt Markus Rönchen, Pfarrer für die Gemeinden St. Hubert und Tönisberg.

Wenn alles glatt läuft, wird die Fusion zur „Evangelischen Kirchengemeinde Kempen“ zum 1. Januar 2021 vollzogen. „Wir arbeiten gerade auf verschiedenen Ebenen“, so Markus Rönchen. Denn die Gemeinde wird für 2021 bereits einen gemeinsamen Haushalt vorlegen müssen. Das wird nun vorbereitet. Das Personal werde in der neuen Gemeinde übernommen. Allerdings werden wohl die Aufgabenfelder neu verteilt werden, sagt Rönchen.

In den Gemeindeversammlungen im Mai werden die Gemeindeglieder nach den Gottesdiensten über den Prozess informiert und können ihre Meinungen und Ideen einbringen. Der nächste gemeinsame Gottesdienst ist zu Christi Himmelfahrt am 21. Mai. Er soll als „Gottesdienst im Grünen“ im Garten hinter der Gustav-Adolf-Kirche St. Hubert stattfinden.

Die Gemeinden Kempen und St. Hubert haben neue Presbyterien gewählt. In den Gemeinden werden die neu gewählten Presbyterinnen und Presbyter in den Gottesdiensten am Sonntag, 22. März, eingeführt und die alten an ihr Gelübde erinnert.

Das betrifft auch die Pfarrer. In Zukunft wird es für die Gemeinde nur zwei Geistliche geben. Bisher sind in Kempen Michael Gallach und Bernd Wehner, in St. Hubert und Tönisberg Markus Rönchen und Renate Wehner als Pfarrer im Dienst. 2023 werden Bernd und Renate Wehner in den Ruhestand gehen. Das bedeutet, dass der Bezirk, für den Bernd Wehner in Kempen zuständig ist, neu aufgeteilt werden wird. Um sich auf diese Situation mit zwei Pfarrern einzustellen, wird es neue Gottesdienstzeiten geben. Die Arbeit mit den Konfirmanden wird ebenfalls neu aufgestellt.