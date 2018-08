Aktuelle Trockenheit der Niers kein Phänomen der Neuzeit

Grefrath Die aktuelle Trockenheit der Niers ist kein Phänomen der Neuzeit. In früheren Jahren litten besonders die Müller, wenn Wassermangel herrschte.

Auch die geringen Niederschläge der vergangenen Tage und Wochen haben nicht dafür gesorgt, dass die kleinen Bäche und Kanäle im Niers- und Netteeinzugsgebiet wieder Wasser führen können. Beispielsweise die Schleck wie auch die rechts und links der Niers liegenden Kanäle wirken wie ein ausgetrocknetes Flussbett in der Sahara. Der Grund der sonst wasserführenden Bachläufe ist in groben Schollen aufgebrochen. Der Pegel an der Mündung der Schleck in die Niers zeigte noch vor Kurzem gerade einmal 25 Zentimeter Wasserhöhe an.

Kehren wir in die heutige Zeit zurück, so wird die Niers in den nächsten Jahrzehnten wohl nicht mehr austrocknen können. Am Oberlauf der Niers wird durch den Braunkohle-Tagebau so viel Wasser abgepumpt und der Niers zugeführt, dass sie dadurch immer Wasser führt. Auch die zahlreichen Kläranlagen geben ihr geklärtes Wasser in die Niers. So können heute wieder über 30 Fischarten, darunter der seltene Steinbeißer oder der häufig vertretene Barsch, im Niersfluss antreffen, dazu eine Vielzahl von Kleintieren wie Krebse und Schnecken und Wasservögeln wie die Stockente oder die Teichhühner. Solange der Sauerstoffgehalt der Niers einen für die Lebewesen im Wasser gefährlichen Grenzwert nicht unterschreitet, bleibt diese Artenvielfalt nicht nur erhalten, sie wird dank der Renaturierung von Flüssen und Bächen und weiteren ökologischen Maßnahmen hoffentlich weiter zunehmen.