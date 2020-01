Aktion : Kempen soll grün werden: Landwirte verteilen Blumensamen

Kempen Die Aktion auf dem Buttermarkt stieß am Freitag auf großes Interesse bei den Marktbesuchern.

(tre). „Papa kämpft für unseren Hof, denn auch wir wollen Landwirte werden. Wir denken in Generationen, nicht in Perioden“ – das große Banner, das am Frontlader eines Traktors hängt, fällt ins Auge und lässt die Besucher des Kempener Wochenmarktes stehen bleiben. 23 Kempener Landwirte sind angereist, um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen und gemeinsam für ein buntes NRW zu werden. Eigens dafür werden Tüten mit einem Bienenblumenmix verschenkt, denn es sind nicht nur die Landwirte, die mit Blühstreifen den Insekten helfen können. Jeder einzelne Bürger kann das ebenfalls, ob im Garten oder in Blumenkübeln auf der Terrasse oder dem Balkon. Die Landwirte haben Informationen über die Novellierung der Düngeverordnung mitgebracht und machen auf das Mercosur-Abkommen aufmerksam, das weitreichende Folgen für Verbraucher und die Landwirtschaft hat.