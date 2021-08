Teilnehmen für den Klimaschutz : Aktion „Stadtradeln“ startet im Kreis Viersen

Kreis Viersen Die Aktion „Stadtradeln“ startet im September im Kreis Viersen. Drei Wochen lang sollen Bürger so viele Kilometer wie möglich mit dem Fahrrad zurücklegen.

Die beliebte Aktion „Stadtradeln“ geht im Kreis Viersen in die fünfte Runde: Vom 2. bis zum 22. September sind alle, die im Kreis Viersen leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, aufgerufen, bei der Kampagne des Klima-Bündnis mitzumachen. Alle neun Städte und Gemeinden im Kreisgebiet beteiligen sich an der Aktion. Anmelden kann man sich ab sofort unter www.stadtradeln.de/kreis-viersen/ . Auch Kurzentschlossene können mitmachen: Nach dem 2. September sind auch noch Nachmeldungen möglich.