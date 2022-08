Zum sechsten Mal im Kreis Viersen : Ganz viele Kilometer in 21 Tagen:  Aktion „Stadtradeln“ im September

Ganz viele Kilometer in 21 Tagen: Aktion „Stadtradeln“ im September

Kreis Viersen Das Auto stehen lassen, stattdessen mit dem Rad unterwegs sein — das ist die Grundidee der Aktion „Stadtradeln“, die nun zum wiederholten Mal im Kreis Viersen angeboten wird. Wie das funktioniert.

Helm auf den Kopf – rauf aufs Rad. Das Rad ist in vielen Situationen mit Sicherheit eine kostengünstige und klimaneutrale Alternative zum Pkw-Verkehr. Um genau das auszuprobieren oder zu bestätigen, bieten alle neun Kommunen im Kreis Viersen vom 2. bis 22. September wieder die Aktion „Stadtradeln“ an. Die Idee dazu hatte der Verein „Klima-Bündnis“, in diesem Jahr findet der bundesweite Wettbewerb zum 15. Mal statt. Die Kommunen im Kreis Viersen sind zum sechsten Mal mit von der Partie.