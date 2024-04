Aktion Putzmunter Grefrath ist für den Sommer herausgeputzt

Etwas Erfreuliches kann Michael Schrumpf vom SSV Grefrath berichten. „Es ist deutlich weniger als im vergangenen Jahr“, kommentiert der Vorsitzende das Müllaufkommen. Mit gleich 25 Sammlern, aufgeteilt auf drei Gruppen, ist der Sportverein im Umfeld um den Sportplatz Heidefeld in Grefrath unterwegs. Kurioses gab es dabei auch. Die Sportler finden hinter dem Sporthotel in Richtung Bowlingbahn zwei mehrere Meter lange Kunststoffrohre. „Was mich ärgert, ist die Anzahl der Zigarettenkippen. Gerade um die Spielgeräte in der Innenstadt habe ich viele aufgesammelt“, sagt Bürgermeister Stefan Schumeckers, der selber am Grefrather Marktplatz samt Umgebung anpackt. Die Vielzahl dieser Hinterlassenschaften, die aufgrund ihrer toxischen Inhaltsstoffe dem Sondermüll zu zuordnen sind, ist auch Dorothe Heller ein Dorn im Auge. „Ich war im Oedter Innenstadtbereich unterwegs. Es waren wirklich viele Kippen. Aber gerade dieses Leichtgewicht in Sachen Müll in der Natur schädigt stark“, fügt sie an. Ansonsten habe sie das Gefühl, weiterer Müll sei weniger geworden.