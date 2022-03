Im Kempener Gewerbegebiet Am Selder sorgten die Umweltfreunde von Alders Electronic um Daniel Jennen, Martin Alders, Janik Dünwald, Christian Kallen und Sarah Poen dafür, dass auch die Insekten, Hasen, Vögel und Maulwürfe in der näheren Umgebung gut ins Frühjahr kommen und sich nicht an Mikroplastik oder sonstigem Unrat verschlucken.