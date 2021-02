Aktion des Hand-in-Hand-Cups : Neues Tönisberg-Shirt soll Vereinsheimen helfen

Tönisberg Das Team des Hand-in-Hand-Cups in Tönisberg hat sich etwas Besonderes einfallen lassen, um das Vereinsheim am Sportplatz und das Vereinsheim „Zur luftigen Höhe“ in Corona-Zeiten zu unterstützen.

Der Hand-in-Hand-Cup ist ein Charity-Turnier für Hobbymannschaften. 24 Teams nehmen normalerweise teil. Ob es im Sommer stattfinden kann, ist noch unklar, „aber wenn es Lockerungen gibt, werden wir es uns nicht nehmen lassen, das Turnier zu veranstalten, vielleicht in kleinerem Rahmen“, verspricht Foehde. Wer ein T-Shirt unter Angabe der Größe vorbestellt (bei Facebook auf der Seite „Hand in Hand Cup e.V.“, per E-Mail an handinhandcup@t-online.de oder telefonisch bei Foehde, Ruf 0170 5248061), kann es am Samstag, 20. Februar, ab 12 Uhr per „Drive In“ am Vereinsheim des VfL Tönisberg abholen.