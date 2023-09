Agility-Sport in Grefrath So trainieren Hunde für ihre Meisterschaft

Kaum hat Birgit Meller die Stangen in die Hindernisstützen eingehangen, steht Fiete, der bis dato noch ruhig neben dem Gartenstuhl gelegen hat, bei ihr und blickt sie aufmerksam an. Der Nova Scotia Duck Tolling Retriever weiß genau, was jetzt zu tun ist. Meller zeigt mit der Hand in Richtung der Hürden. Dazu gibt es ein kurzes Kommando namens „Hepp“. Das veranlasst Fiete, gekonnt die beiden Sprünge zu setzen, während Meller mit ihm läuft. „Das macht Fiete prima. Am liebsten hat er allerdings den Tunnel. Das ist sein absolutes Lieblingshindernis. Wo wir immer mal wieder ein bisschen Schwierigkeiten haben ist der Slalom“, erzählt die 65-Jährige lächelnd. Die zwölf Stangen, je 60 Zentimeter auseinandergesetzt, ergeben eine ganz schön lange Strecke, die die Hunde bei einem Agility-Parcours meistern müssen.