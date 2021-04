Kreis Viersen : Informationen für Unternehmen zu Förderangeboten bei der Ausbildung

Kreis Viersen Es geht darum, wie sich die Lage am Ausbildungsmarkt im Kreis Viersen gestaltet, wie Unternehmen den „neuen Schutzschirm für Ausbildung“ nutzen können und welche Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten es gibt.

Das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit zeigt in der Studie „Betriebe in der Covid-19-Krise“, dass insbesondere kleine Betriebe und solche, die von der Krise besonders stark betroffen sind, ihr Angebot an Ausbildungsplätzen zurückfahren wollen. So könnte jeder zehnte ausbildungsberechtigte Betrieb aufgrund der Corona-Pandemie im kommenden Ausbildungsjahr weniger Ausbildungsplätze besetzen.