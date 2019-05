Kempen : „After-Work-Shopping“ litt unter dem schlechten Wetter

Die Grefrather A-Cappella-Gesangsformation „Die Zottels“ unterhielt am Donnerstagabend auf der Ellenstraße in Kempen. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen Die Interessengemeinschaft Ellenstraße in der Kempener Altstadt hatte am Donnerstag einen Abendverkauf mit Musik und Kochshow organisiert.

Nur langsam wurde es am Donnerstag nach 18 Uhr voller auf der Ellenstraße in der Kempener Altstadt. Da die Straße seit Längerem unter der Enge durch die Baustelle leidet, veranstalteten die dortigen Einzelhändler und Gastronomen zum zweiten Mal ein „After-Work-Shopping”. Leider spielte das Wetter nicht mit, bei Regen und Kälter kamen nicht so viele Besucher wie von den Organisatoren erhofft.

Dennoch hatten es sich einige Besucher – in dicke Jacken gemummelt – vor den Cafés und Restaurants bequem gemacht. Darunter auch Alt-Bürgermeister Karl-Heinz Hermanns mit Ehefrau Resi, die an der Ellenstraße wohnen. Sie alle genossen die besonderen Angebote, die sich die Wirte zu diesem Abend hatten einfallen lassen. Das waren vor allem deftige Spezialitäten, aber auch etliche Spargelgerichte.

Für musikalische Unterhaltung sorgten die „Zottels“. Die vier Sänger aus Grefrath hatten jede Menge Klassiker der A-Cappella-Musik mitgebracht. Das Konzert lockte dann auch viele Passanten an. In den Geschäften der Ellenstraße fand sich der eine oder andere Kunde ein, um ein preisgünstiges schönes Schnäppchen zu finden. Eine Dame erzählte beim Herauskommen aus dem Schmuckgeschäft, dass sie gerade hübsche Ohrringe für ihr Patenkind zum Geburtstag gefunden hatte. Sie meinte, es wäre eine gute Idee, die Ellenstraße mit einer solcher Aktion zu beleben. Außerdem könne man in Ruhe aussuchen. Sie lobte ausdrücklich die Beratung der Fachgeschäfte in der Straße. Angelika Jarren, die mit der Straßengemeinschaft das Fest organisiert hatte, war dann auch im Grunde zufrieden. „Endlich mal wieder Betrieb hier”, meinte sie.