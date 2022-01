Entlastung für Kempener Arztpraxen bei PCR-Tests : Corona-Zentrum öffnet wieder

Auf dem Parkplatz am Arnoldhaus in Kempen dient ein roter Bauwagen nun als Coronauntersuchungszentrum. Foto: Norbert Prümen

Kempen Im roten Bauwagen in Kempen werden Schnell- und PCR-Tests angeboten. Durch die aktuell steigenden Infektionszahlen ist auch die Nachfrage nach PCR-Tests massiv gestiegen.

Auf dem Parkplatz am Arnoldhaus in Kempen öffnet am Mittwoch, 19. Januar, das Coronauntersuchungszentrum (CUZ) wieder seine Türen. Das Testzentrum gab es dort bereits von August 2020 bis Juni 2021 in einem roten Container, es war im Sommer des vergangenen Jahres aber aufgrund der gesunkenen Infektionszahlen geschlossen worden. Inzwischen sind die Infektionszahlen wieder gestiegen, nun öffnet das CUZ erneut – diesmal in einem roten Bauwagen.