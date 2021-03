Sportvereine in Kempen : Acht Vereine beim Förderprogramm berücksichtigt

Sportvereine in Kempen

Kempen Der Stadtsportverband Kempen hat das zweite Antragsverfahren für das Projekt „Moderne Sportstätte 2022“ des Landes Nordrhein-Westfalen abgeschlossen. Es wurden insgesamt 265.537,88 Euro bewilligt.

Im Jahr 2019 hat das Land Nordrhein-Westfalen das Sportförderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ mit einem Gesamtvolumen von 300 Millionen Euro auf den Weg gebracht. Damit soll Vereinen die Möglichkeit gegeben werden, ihre Sportanlagen nachhaltig zu modernisieren und zu sanieren. Die Umsetzung der Fördermaßnahme legte die Regierung in die Hände des Landessportbundes, der vor Ort mit den kommunalen Sportverbänden zusammenarbeitet. In Kempen hat der Stadtsportverband (SSV) die Vereine informiert sowie beim Antragsverfahren maßgeblich begleitet und unterstützt. Es wurden insgesamt 265.537,88 Euro bewilligt. Es können nur Vereine berücksichtigt werden, die eigene Anlagen nutzen, wie etwa die drei Kempener Tennisvereine. Auch Maßnahmen des Schießclub Tell Schmal­broich und des Reit- und Fahrverein Schmal­broich-Kempen wurden gefördert.