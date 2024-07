Abtei Mariendonk in Grefrath Jazz-Duo überzeugt mit großer Spielfreude im Klostergarten

„Bei Uli weiß man, wann es anfängt, aber nicht, wenn es zu Ende ist“, witzelte Holtemeyer, der zwischen Klarinette und Saxofon wechselte, während Windbergs am E-Piano bisweilen für echten Orchesterklang sorgte. Und dann gab es noch eine schöne Überraschung: Am Nachmittag hatte Schwester Justina gefragt, ob sie mitspielen dürfe. Die Priorin und Novizenmeisterin ist in der Abtei verantwortlich für den Gesang und spielt Trompete. Selbstverständlich spielten Holtemeyer und Windbergs drei Stücke, die drei Klassiker „Autumn Leaves“ von Nat King Cole, „Blue Moon“ von Richard Rodgers und „Fly Me To The Moon“ von Frank Sinatra, gemeinsam mit Schwester Justina, die dafür nicht nur von den anderen Schwestern gefeiert wurde. Bei dem anschließenden Stück „Summertime“ machten die dunklen Wolken einem strahlend-blauen Himmel Platz.