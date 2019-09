Abschlussfest : Finale beim Leseclub der Kempener Stadtbibliothek mit bunter Kirmes

Kempen Sechs Wochen lang gehörte die Schola der Kempener Stadtbibliothek im Kulturforum Franziskanerkloster an der Burgstraße 19 den Lesern des Sommerleseclubs. Hier gab es eine speziell für die jungen Leser zusammengestellte Buchauswahl.

Eine Station weiter galt es Schätze aus einer Sandkiste herauszusuchen. Die gesammelten kleinen Schätze wurden dann gewogen und der Gewinner gesucht. Allerdings gab es an diesem Nachmittag sowieso keine Verlierer. Denn jeder der Besucher hatte nicht nur viel Spaß, sondern konnte am Ende aus den verschiedenen Los-Kisten ein kleines Spielzeug oder eine Süßigkeitentüte mit nach Hause nehmen. Beim Bingo-Spiel mit Bibliothekarin Katrin Steuten ging es darum, die richtige Ballkombination zu haben. Im hinteren Teil der Bibliothek war beim Hindernislauf dann wieder ganz viel Geschicklichkeit im Parcours gefragt.

Alle Kinder erzählten, dass ihnen die Teilnahme am Sommerleseclub gefallen habe. Sieben Bücher hat Mohmad (12) gelesen in den sechs Wochen. Er mag am liebsten dicke Bücher, erzählte er. Jonas (8) hatte drei Bücher und eine CD geschafft. Nele (9) hat sich während der Ferien durch die „Nordseedetektive“ gelesen, ihre Schwester Ela (6) hat drei Bücher geschafft. Am besten haben ihr die „Magischen Tiere“ gefallen. Sie seien häufig in der Bibliothek, sagten sie. Und Nele hat ja noch einige Bände der „Nordseedetektive“ vor sich, die sie in den Ferien nicht mehr geschafft hat.