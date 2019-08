Kleinebrecht-Altbau : Abriss in der Nähe des Kempener Bahnhofs stockt

Der Abriss des ehemaligen Kleinebrecht-Komplexes an der Ecke St. Huberter Straße/Am Bahnhof ist ins Stocken geraten. Foto: Marc Schütz

Kempen (RP) Seit Mitte August ist die St. Huberter Straße nur in eine Richtung befahrbar, die Zufahrt zur Moorenringgasse ist komplett dicht. Und die Betroffenen Anwohner, die ihre Wohnungen nur über den Parkplatz an der Polizei-Wache erreichen können, fragen sich seit einigen Tagen, warum es mit dem Abriss des ehemaligen Wohn- und Geschäftshauses an der Ecke St.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken