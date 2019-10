Abriss Burg-Café in Kempen : Gebäude wird derzeit entkernt

Abriss Burg-Café in Kempen

Kempen Die Arbeiten werden voraussichtlich ein Jahr dauern.

KEMPEN (rei) Das traditionsreiche Café gegenüber der Kempener Burg ist längst geschlossen. Bald wird nichts mehr an das bekannte und beliebte Kaffeehaus an der Thomasstraße erinnern. Derzeit wird das Wohn- und Geschäftshaus entkernt und Stein für Stein abgetragen. Um die Abrissarbeiten vornehmen zu können, musste auf der Thomasstraße eine Baustelle eingerichtet werden. Eine Fahrbahn ist gesperrt, der Verkehr auf der Thomasstraße, von der Burgstraße und vom Parkplatz an der Burg aus wird mit einer Ampelanlage geregelt. Der Gehweg ist gesperrt, für die benachbarte Apotheke sind auf der gegenüberliegenden Straßenseite spezielle Parkplätze ausgewiesen. Nach dem Abriss des bestehenden Gebäudes soll mit dem Bau eines neuen Wohn- und Geschäftshauses begonnen werden. Die Arbeiten werden voraussichtlich ein Jahr dauern. RP-Foto: Deckers