Von Jazz bis Weltmusik Abo-Verkauf der Kulturszene Kempen gestartet

Das Notos-Quartett spielt zum Auftakt der Reihe Kammermusik am 14. September, unter anderem das Leonkoro-Quartett (13. Dezember), Canadian Brass (23. Januar) und das Morgenstern-Trio (5. März) gastieren ebenfalls in Kempen. In der Reihe Musica antica e viva stehen Konzerte etwa von Asya Fateyeva (Saxofon), Luise Enzian (Harfe) und Thor-Harald Johnsen (Laute) am 29. September, La festa musicale und Countertenor Alex Potter (3. November) sowie Sequentia (14. Februar) auf dem Programm. Die Reihe Klavier extra beginnt am 4. September mit einem Konzert der südkoreanischen Pianistin Su Yeon Kim, gefolgt vom GrauSchumacher Piano Duo (29. Oktober).