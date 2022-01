Corona-bedingt fiel mehr Sperrmüll an : Abfallgebühren in Kempen steigen zum neuen Jahr leicht

Kempen Für die Müllabfuhr muss ein Vier-Personen-Haushalt in Kempen 2022 mehr zahlen als im Vorjahr. Die Kosten für den zusätzlichen Restabfallsack bleiben wie gehabt.

In Kempen steigen die Abfallgebühren zum neuen Jahr leicht an. Das geht aus der Abfallgebührensatzung hervor, die der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschloss. Die Veränderung hängt auch mit der Corona-Pandemie zusammen, worauf die Verwaltung bereits im Vorjahr hingewiesen hatte. Denn im März und April 2020 fiel mehr Sperrmüll an – in vielen Haushalten wurde in dieser Zeit ausgemistet. Mit der Berechnung des Gebührenbedarfs für 2021 stiegen daraufhin die Abfallgebühren für einen Vier-Personen-Haushalt bei 14-tägiger Abfuhr von jährlich 168,12 Euro im Jahr 2020 auf 176,52 Euro im Jahr 2021.