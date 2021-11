Abfallbetrieb des Kreises Viersen : Projekte sollen helfen, Abfall zu vermeiden

Kreis Viersen Abfallvermeidung schont die Ressourcen und ist gut fürs Klima. Daher veranstaltet der Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV) in diesem Jahr drei Aktionen im Rahmen der Europäischen Woche der Abfallvermeidung

Im Rahmen eines Wettbewerbs sind zunächst alle dazu aufgerufen, „Orte der Abfallvermeidung“ im Kreis Viersen an den ABV zu melden. Dies können etwa Geschäfte sein, in denen man unverpackt einkaufen kann, oder Restaurants, die das Essen für unterwegs in Mehrwegsystemen anbieten. Außerdem werden Adressen von Betrieben gesucht, die Kleidung oder Elektrogeräte reparieren – kurzum, jeder Ort, an dem dazu beigetragen wird, Abfälle zu vermeiden. Diese Informationen sollen im kommenden Jahr in Form eines Ratgebers veröffentlicht werden. Unter allen Einsendern werden zehn Gutscheine im Wert von je 25 Euro für die Geschäfte, Betriebe oder Restaurants verlost, die bis zum 10. Dezember an abfallberatung@kreis-viersen.de gemeldet wurden.