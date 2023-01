Für eine genaue Analyse Abfallbetrieb des Kreises lässt Bioabfälle untersuchen

In einer ersten Kampagne im Sommer 2022 sind bereits in einer repräsentativen Probenahme einzelne Müllgefäße am Abfuhrtag nicht – wie sonst üblich – in das Sammelfahrzeug, sondern in ein separates Probenahme-Fahrzeug entleert worden. Die Auswertung der Daten erfolgte anonymisiert. Für eine aussagekräftige Analyse müssen vom Bioabfall jeweils im Sommer und im Winter Stichproben entnommen werden, da im Winter kaum Gartenabfälle über die Biotonne entsorgt werden.