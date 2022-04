Eismacher in der dritten Generation : Neue Eisdiele öffnet in Tönisberg

Am Freitag eröffnen Julia Engler und Aaron Fontanella das Eiscafé in Tönisberg. Foto: Norbert Prümen

Kempen Ein junges Paar setzt die Eismacher-Tradition der Familie Fontanella fort. Die Eröffnung ist für Freitag, 22. April, geplant. Extra aus Italien wurde eine Espresso-Maschine geordert.

„Eiskünstler“ wird Aaron Fontanella von seinem Schwiegervater genannt. Der 25-Jährige ist gelernter Eismacher und eröffnet am Freitag, 22. April, zusammen mit seiner Freundin Julia Engler (19) um elf Uhr einen Salon am Pottbäckerweg in Tönisberg, gleich neben dem Spielplatz. Sehnsüchtig warteten die Tönisberger auf ein Eiscafé, nachdem das Pottbäckercafé vor einiger Zeit seine Pforten schloss. Auch Wanderer, Radler und natürlich die Kinder vermissten in der Vergangenheit in Tönisberg eine Eisdiele.