Eröffnung in Kempen : Ausstellung zeigt 75 Jahre CDU

Kempen Die Gründung der Kempener CDU jährt sich in diesem Jahr zum 75. Mal. Eine Ausstellung dazu ist bis Ende August im Rathaus am Buttermarkt zu sehen.

Der Kempener Historiker Hans Kaiser macht den Zeitsprung zum späten Nachmittag des 19. Januar 1946, als in Kempen der erste christlich-demokratische Ortsverein im Kreisgebiet gegründet werden soll. In einer vom Krieg immer noch gezeichneten Stadt, die mangels Elektrizität gegen Abend in Dunkelheit versinkt. 105 Menschen versammelten sich um halb fünf in der Aula des alten Lyzeums an der Vorster Straße, um im kalten und mühsam beleuchteten Raum die Christistlich-Demokratische Partei (CDP) zu gründen. Eine Partei, die auf christlichen Werten basieren soll, unideologisch, beide christlichen Konfessionen in einer Union verbindend. Es ist die Geburtsstunde der Kempener CDU, die sich in diesem Jahr zum 75. Mal jährt.