Neue Infektionen in allen Altersgruppen : 603 neue Corona-Fälle im Kreis Viersen

Im Kreis Viersen wurden am Donnerstag, 24. Februar, 603 neue Corona-Fälle bekannt (Symbolbild). Foto: dpa/Uwe Anspach

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind am Donnerstag 603 neue Corona-Fälle bekannt geworden – davon 96 in Willich, 49 in Kempen, 48 in Tönisvorst und 25 in Grefrath.

Neue Infektionen gibt es in allen Altersgruppen. 98 Fälle zählte der Kreis unter den Kindern bis neun Jahre, 95 entfallen auf die Altersgruppe der Zehn- bis 19-Jährigen, 78 auf die 20- bis 29- Jährigen, 101 auf die 30- bis 39-Jährigen, 82 auf die 40- bis 49-Jährigen, 66 auf die 50- bis 59-Jährigen, 44 auf die 60- bis 69-Jährigen. 18 neue Fälle gab es unter den 70- bis 79-Jährigen, 16 unter den 80- bis 89-Jährigen sowie fünf Fälle unter den Menschen ab 90 Jahre.

Der Inzidenzwert – die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner – sinkt nach der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 1132,9 auf 1062,9. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes Nordrhein-Westfalen liegt nach Angaben des RKI aktuell bei 1130,3.

In den Krankenhäusern im Kreis Viersen werden derzeit 20 Menschen stationär behandelt, die mit dem Coronavirus infiziert sind, eine Person ist auf der Intensivstation und wird beatmet.

(biro)