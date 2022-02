Sieben-Tage-Inzidenz sinkt : 585 neue Corona-Fälle im Kreis Viersen

Auch am Mittwoch meldet der Kreis Viersen viele neue Corona-Fälle (Symbolbild). Foto: dpa/Peter Steffen

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind am Mittwoch 585 neue Corona-Fälle bekannt geworden – davon 77 in Kempen, 71 in Tönisvorst, 69 in Willich und 30 in Grefrath.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Vier neue Corona-Fälle meldete der Kreis aus dem Alten- und Pflegeheim Haus Salus in Grefrath-Mülhausen. Der Inzidenzwert – die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner – sinkt nach der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 1178,1 auf 1132,9. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes NRW liegt nach Angaben des RKI aktuell bei 1152,1.

In den Krankenhäusern im Kreis Viersen werden derzeit 21 Menschen stationär behandelt, die mit dem Coronavirus infiziert sind, zwei von ihnen befinden sich auf Intensivstationen, werden aber nicht beatmet. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz in Nordrhein-Westfalen liegt laut Landeszentrum Gesundheit bei 6,94.

(biro)