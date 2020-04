Versuchter Totschlag vor Gericht : Angeklagter ist schuldunfähig

Grefrath/Krefeld Ein 54-jähriger Grefrather hatte im November 2019 auf seine Frau eingestochen. Sie wurde in einer Notoperation gerettet. Der Angeklagte soll wegen einer psychischen Erkrankung schuldunfähig gewesen sein.

Vor dem Krefelder Landgericht begann jetzt die Verhandlung gegen einen 54-jährigen Grefrather. Dem Mann, der sich zurzeit in einer psychiatrischen Klinik befindet, wird vorgeworfen, seine Frau zu töten. Er soll im November 2019 mit einem Küchenmesser in der gemeinsamen Wohnung auf seine Frau eingestochen haben. Dabei wurde der Herzbeutel der 43-Jährigen getroffen. Es bestand Lebensgefahr, die Frau konnte nur durch eine Notoperation gerettet werden. Der Angeklagte sei zum Zeitpunkt der Tat wegen einer psychiatrischen Erkrankung schuldunfähig gewesen, heißt es nun in der Anklageschrift.