Beim Abbiegen Schwerer Unfall auf dem Kempener Außenring

Ein 45-jähriger Mann aus Oberhausen ist am frühen Freitagmorgen bei einem Unfall in Kempen schwer verletzt worden. Der Unfall geschah gegen 6.30 Uhr an der Kreuzung des Kempener Außenrings (B 509) mit der Vorster Straße. Wie die Polizei mitteilte, kam es dort zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Kleintransporter.